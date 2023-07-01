Медведев предупредил, что размещение в Польше ядерного оружия грозит его применением

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Возможное размещение на территории Польши ядерного оружия может привести к его применению, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом он прокомментировал ТАСС стремление Польши принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).

"С учетом того, что в польском руководстве сейчас собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено", – сказал Медведев.

"Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что итоговое решение будет приниматься маразматиками за океаном)", – добавил он.

Ранее Медведев назвал бедой доступ Байдена к ядерному оружию. Он раскритиковал Байдена за реплику о безответственности России в вопросе размещения ядерного оружия в Белоруссии. По словам российского политика, президент США является "старым трухлявым пнем, страдающим деменцией и погрязшим в семейной коррупции".