В Венгрии хотели бы ухода фон дер Ляйен с поста главы ЕК

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Венгерское правительство хотело бы, чтобы глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ушла со своей должности и избавила бы Евросоюз (ЕС) от решений, ухудшающих положение в Европе. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

Со слов министра, безопасность и экономические показатели ЕС стали хуже. Он хотел бы, чтобы после окончания срока действия мандата фон дер Ляйен не делала никаких заявлений и не принимала решений по ситуации в Европе.

Ранее действующая глава ЕК сказала, что будет баллотироваться на второй срок. Она заявила, что принимает осознанное и продуманное решение.

Кроме того, по данным прессы, фон дер Ляйен хотела стать генсеком Североатлантического альянса, однако ее кандидатуру якобы не одобрил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как писали СМИ, одной из причин стало критичное отношение главы ЕК к России.

Новости мира: Урсула фон дер Ляйен снова будет баллотироваться на пост главы Еврокомиссии