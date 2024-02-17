Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО – СМИ

Фото: 123RF/jackf

Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, одной из причин стало слишком критичное отношение главы ЕК к РФ. Также канцлер Германии не планирует отдавать этот пост фон дер Ляйен, поскольку она является представителем Христианско-демократического союза.

Издание добавило, что шансы на должность генсека НАТО есть у исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Источники уточнили, что его поддержка увеличивается, кандидатуру одобряют США, Великобритания, Франция и другие члены Альянса.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) заявила о предоставлении Украине новых танков, вертолетов, систем ПВО и еще более миллиона боеприпасов к концу года. По словам фон дер Ляйен, Европа предоставила Украине помощь на сумму более 28 миллиардов евро. Однако она отметила, что Евросоюз уже увеличивает производство военной продукции на 40%, поэтому количество поставок возрастет.

До этого лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо сообщил, что торговая политика главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен губительна для Франции. Таким образом он прокомментировал подписание фон дер Ляйен нового соглашения о свободной торговле Евросоюза с Кенией. Филиппо убежден, что подобное развитие событий поставит сельское хозяйство Франции "на колени".

