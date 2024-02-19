Фон дер Ляйен объявила, что будет еще раз баллотироваться на пост главы ЕК

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Действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет баллотироваться на второй срок.

После заседания правления партии "Христианско-демократический союз" она сообщила, что, когда у нее появилась возможность стать председателем ЕК в 2019 году, она "согласилась интуитивно".

"Сегодня я принимаю абсолютно осознанное и продуманное решение. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру на второй срок", – цитирует ее ТАСС.

Политик занимает должность председателя ЕК с 1 декабря 2019 года. Следующий срок полномочий продлится с декабря 2024 по ноябрь 2029 года.

Информация о том, что фон дер Ляйен намерена занять пост главы ЕК во второй раз, появилась в СМИ несколько дней назад. Накануне источник рассказал, что объявить о своих планах она хочет после встречи с исполнительным комитетом Христианско-демократического союза Германии (ХДС).

Женщина, по данным СМИ, хотела получить должность генсека НАТО, однако канцлер Германии Олаф Шольц якобы не допустил ее кандидатуру.

В Welt am Sonntag со ссылкой на источники сообщали, что одной из причин стало чрезмерно критичное отношение главы ЕК к российской стороне. Кроме того, канцлер ФРГ не планирует отдавать этот пост фон дер Ляйен, так как она является представителем Христианско-демократического союза.

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