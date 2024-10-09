Украинская биатлонистка Семеренко дисквалифицирована на год за допинг

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Украинскую биатлонистку Виту Семеренко дисквалифицировали на год по допинг-делу. Об этом пресс-служба Национального антидопингового центра (НАДЦ) Украины сообщила на сайте.

Спортсменка обвиняется в нарушении, которое связано с непредоставлением сведений о местонахождении или пропуском трех допинг-тестов в течение года. Срок дисквалификации отсчитывается с 20 марта 2024 года.

Семеренко – олимпийская чемпионка 2014 года в смешанной эстафете. На зимней Олимпиаде в Сочи она заняла третье место в спринте. Два раза она выигрывала серебро на чемпионатах мира и пять раз – бронзу.

Ранее фигуристку "Академии Плющенко" Варвару Горобченко дисквалифицировали на пять лет за допинг. Специалисты нашли в пробах 17-летней спортсменки два запрещенных вещества. По данным РУСАДА, Горобченко подозревается в употреблении мельдония и сибутрамина.