Суд в Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой

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Федеральный суд в Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации фигуристки из России Камилы Валиевой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

"Судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков возлагаются на апеллянта. Апеллянт выплатит Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов", – уточнили в инстанции.

Там также заявили, что обжаловать решение по данному делу можно только в Спортивном арбитражном суде.

CAS дисквалифицировал спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил в январе 2023 года. В ее пробе от 25 декабря 2021 года обнаружили запрещенный препарат "Триметазидин".

В свою очередь, Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.

Сама фигуристка утверждает, что не принимала допинг сознательно и придерживалась правил. По ее версии, запрещенное вещество попало в организм через десерт, сделанный ее дедушкой. При этом оправдывающие Валиеву аргументы не включили в релиз CAS.

