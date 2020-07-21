COVID-19 выявлен у семи хоккеистов ЦСКА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь хоккеистов московского ЦСКА заболели коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Заражение было выявлено в ходе тестирования, которое игроки проходят каждый день. Сообщается, что в настоящий момент болезнь у всех зараженных проходит бессимптомно.

"Все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба", – отметили в ЦСКА.

В клубе уже запланировали тестирование всех хоккеистов и персонала команды.

Ранее случаи заболевания коронавирусом обнаружили в хоккейном клубе "Авангард". Сообщалось, что положительный результат теста получили 20 человек, среди которых были как хоккеисты, так и обслуживающий персонал.