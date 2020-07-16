Коронавирус выявлен у девятерых футболистов "Сочи"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус. Матч с "Тамбовом" в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги, который должен был состояться сегодня, отменен, сообщается на сайте лиги.

"Девять представителей "Сочи" получили положительные результаты тестов на коронавирус. Их результаты стали известны 16 июля. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства", – говорится в заявлении.

Имена заболевших не раскрываются. Известно, что нападающие Александр Кокорин и Антон Заболотный получили отрицательные результаты тестов..

Перед предпоследним туром "Сочи" с 33 очками в активе занимал 12-е место в таблице. У "Тамбова" 28 баллов и 14-е место.

Ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены в "Ростове", московском "Динамо", "Оренбурге", "Уфе" и "Локомотиве".