Коронавирус выявлен у девятерых футболистов "Сочи"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус. Матч с "Тамбовом" в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги, который должен был состояться сегодня, отменен, сообщается на сайте лиги.
"Девять представителей "Сочи" получили положительные результаты тестов на коронавирус. Их результаты стали известны 16 июля. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства", – говорится в заявлении.
Имена заболевших не раскрываются. Известно, что нападающие Александр Кокорин и Антон Заболотный получили отрицательные результаты тестов..
Перед предпоследним туром "Сочи" с 33 очками в активе занимал 12-е место в таблице. У "Тамбова" 28 баллов и 14-е место.
Ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены в "Ростове", московском "Динамо", "Оренбурге", "Уфе" и "Локомотиве".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: