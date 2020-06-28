Карпин: надо поставить памятник игрокам ФК "Ростов" и радоваться, что никто не умер

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин прокомментировал игру своей команды в матче против тульского "Арсенала". Об этом пишет РИА Новости.

Так, наставник отказался от разбора игры команды после двухнедельной паузы, связанной с карантином.

"Не хочу оценивать даже, разбирать игру. Памятник надо поставить этим футболистам и радоваться, что никто не умер и не травмировался", – заявил Карпин.

Матч "Ростов" – "Арсенал" прошел в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"Чего в этой победе было больше? Преодоления на характере", – заключил Карпин.

Тренер добавил, что узнал о возможности участия игроков основного состава в матче с тульским "Арсеналом" накануне игры.

Ранее ФК "Ростов" ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса в команде. Сообщалось, что положительные результаты тестов на COVID-19 получили шесть футболистов клуба.