"Локомотив" самоизолировался на базе в Баковке

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Московский "Локомотив" перешел на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке. Такое решение принято в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте футбольного клуба.

Ранее стало известно, что четыре игрока московского "Локомотива" сдали положительный тест на коронавирус. Это Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Роман Тугарев и Тимур Сулейманов. Также коронавирус был обнаружен у Джефферсона Фарфана.

Бюро исполкома РФС в воскресенье перенесло матч 23-го тура РПЛ между Краснодаром и московским Динамо

После выявления трех случаев заражения коронавирусом у "Динамо" был перенесен матч 23-го тура РПЛ с "Краснодаром". До этого весь основной состав "Ростова" ушел на карантин из-за чего на игру с "Сочи" вышли молодые игроки из академии. Коронавирус также выявили у игрока "Уфы", однако это не помешало провести матч с "Тамбовом".