Матч "Крылья Советов" – "Сочи" отменен из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Матч 30-го тура Российской Премьер-лиги между "Крыльями Советов" (Самара) и "Сочи" не состоится. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Футбольный клуб "Сочи" прислал письмо в адрес "Крыльев", в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре", – указано в публикации.

Игра заключительного тура чемпионата России по футболу должна была состояться в среду, 22 июля.

Ранее была отменена игра между "Сочи" и "Тамбовом" из-за выявленного у игроков сочинской команды коронавируса. Клуб, согласно протоколу, уведомил об этом региональное управление Роспотребнадзора.

Из-за того, что "Тамбову" присудили техническую победу, "Крылья Советов" лишились возможности остаться в Премьер-лиге на будущий сезон.

