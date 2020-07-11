"Спартак" на выезде проиграл "Сочи"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Московский "Спартак" проиграл "Сочи" в гостевом матче 28-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:1.

На 24-й минуте защитник столицной команды Павел Маслов забил мяч в свои ворота. На игре не мог присутствовать главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, дисквалифицированный на три матча по итогам прошлого тура.

Безвыигрышная серия красно-белых составляет уже пять матчей. Команда занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. В предпоследнем, 29-м туре "Спартак" 15 июля примет грозненский "Ахмат".