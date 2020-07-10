Мостовой прокомментировал возможный контракт Кокорина с ФК "Сочи"

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный контракт Александра Кокорина с ФК "Сочи". По его словам, футболист сможет хорошо проявить себя и в "Зените", и в "Сочи", передает ИА "НСН".

"Если Кокорин вернется в "Зенит", то это будет хорошо для "Зенита". Если останется в "Сочи", то это тоже неплохой вариант", – отметил Мостовой.

Однако он считает, что предложенная зарплата игроку от ФК "Сочи" в три миллиона евро является слишком высокой для российского чемпионата.

"Зарплата же в три миллиона евро – это чересчур, с учетом всего. Нынешней обстановки, уровня жизни, нашего чемпионата. Наш чемпионат не топовый, чтобы в нем деньги так просто доставались", – сказал Мостовой.

После возвращения в футбол Кокорин начал выступать за ФК "Сочи", куда перешел на правах аренды из "Зенита" до конца текущего сезона. Футболистом также интересовались тульский "Арсенал" и калининградская "Балтика".

