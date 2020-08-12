ЭСК РФС признала ошибочным назначение второго пенальти "Спартаку" в матче с "Сочи"

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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) назвала ошибочным решение арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского "Спартака" в матче с "Сочи", сообщается на сайте РФС.

"Признать ошибочным решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", – говорится в вердикте комиссии.

Игра состоялась 9 августа в столице и закончилась со счетом 2:2. Гости забили оба мяча с пенальти. Казарцев объяснил, что у него были все основания, чтобы дать пенальти. Судья указал на то, что игрок "Спартака" ударил оппонента из "Сочи" по ногам.

Он добавил, что видел повтор эпизода. Единственное, по словам судьи, отличие – это интенсивность движения Самюэля Жиго. Он отметил, что на повторе она была не такая высокая, какой казалась во время матча, при этом элементы нарушения правил все же были.

После встречи владелец "Спартака" Леонид Федун пригрозил снять команду с розыгрыша чемпионата России. Как утверждал глава судейского корпуса РПЛ Виктор Кашшаи, Казарцев и видеоарбитр Алексей Еськов оценили эпизод неправильно. Сообщалось, что главного арбитра отстранят от судейства и проверят на детекторе лжи.

Позднее было решено, что красно-белые продолжат выступление в сезоне, но оставляют за собой право покинуть поле при новых случаях предвзятого судейства в их отношении. Федун поблагодарил болельщиков, ветеранов клуба и журналистов за поддержку и подчеркнул, что всеобщими усилиями им удалось добиться серьезных изменений в судейской системе.