Посетителей столичных ТРЦ оштрафуют за нарушение масочного режима

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В торговых центрах столицы выявлены нарушения масочного режима посетителями, сообщил начальник отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД РФ по Донскому району Москвы Виталий Голота.

"В местах массового скопления людей проводятся регулярные рейды по соблюдению масочного режима. Сегодня было составлено 53 административных протокола. За каждое нарушение предусмотрен штраф 4 тысячи рублей", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Уточняется, что рейды проходили в ТРЦ "Хорошо!", "Гагаринский" и "Океания".

Ранее московские власти сообщили, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице связан с несоблюдением масочного режима.

Также Сергей Собянин отмечал, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, несмотря на то что в больницы продолжают поступать пациенты с подтвержденным COVID-19. При этом мэр подчеркнул, что в столице пока не планируется массово переводить больницы на помощь пациентам с коронавирусом.