Несколько гостиниц в Москве оштрафуют за нарушения масочного режима

Фото: РИА Новости/Илья Тимин
Несколько столичных гостиниц оштрафуют за нарушение перчаточно-масочного режима, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Руслан Каюмов.
"Специалисты проверили гостиницы "Салют", "Абрам Инн", "Университетская", Azimu и "Центральный дом туриста". Были выявлены нарушения: у посетителей и сотрудников отсутствовали маски и перчатки. Также в помещениях не было линий дистанцирования и санитайзеров при входе", – приводит РИА Новости его слова.
По словам Каюмова, гостиницам с нарушениями грозят штрафы до 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что за нарушение перчаточно-масочного режима Концертному залу имени Чайковского грозит штраф на такую же сумму.
Помимо этого, нарушения были выявлены в автосалоне BMW. Там не соблюдали безопасную дистанцию и не проводили необходимую дезинфекцию.
Кинотеатру "Каро" грозит штраф за нарушение масочного режима
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