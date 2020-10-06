Несколько гостиниц в Москве оштрафуют за нарушения масочного режима

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Несколько столичных гостиниц оштрафуют за нарушение перчаточно-масочного режима, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Руслан Каюмов.

"Специалисты проверили гостиницы "Салют", "Абрам Инн", "Университетская", Azimu и "Центральный дом туриста". Были выявлены нарушения: у посетителей и сотрудников отсутствовали маски и перчатки. Также в помещениях не было линий дистанцирования и санитайзеров при входе", – приводит РИА Новости его слова.

По словам Каюмова, гостиницам с нарушениями грозят штрафы до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что за нарушение перчаточно-масочного режима Концертному залу имени Чайковского грозит штраф на такую же сумму.

Помимо этого, нарушения были выявлены в автосалоне BMW. Там не соблюдали безопасную дистанцию и не проводили необходимую дезинфекцию.