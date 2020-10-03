Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
За нарушение перчаточно-масочного режима Концертному залу имени Чайковского грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Об этом рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.
"Силами инспекторов ОАТИ проведено обследование зала имени Чайковского на предмет выявления нарушений, связанных с отсутствием средств индивидуальной защиты. В ходе обследования установлено, что лица, находящиеся на территории концертного зала, не имеют средств индивидуальной защиты. Перчаток и масок не было ни на сотрудниках, ни на посетителях", – приводит Агентство "Москва" слова Поповского.
Он добавил, что по результатам проверки будет составлен административный протокол. Он предусматривает санкции в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей.
Ранее нарушения перчаточно-масочного режима были выявлены в автосалоне BMW. Там также не соблюдали социальную дистанцию и не проводили необходимую дезинфекцию.
Кроме этого, нарушения мер профилактики COVID-19 обнаружили в столичном ночном клубе Gipsy. Заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Меры сорвали концерт артиста Моргенштерна.
Специалисты объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) также выявили нарушения мер профилактики коронавируса в одном из отделений "Райффайзенбанка".
В Москве закрыли сразу несколько салонов красоты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: