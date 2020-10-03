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Общество

03 октября, 19:49

Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима

город общество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

За нарушение перчаточно-масочного режима Концертному залу имени Чайковского грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Об этом рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.

"Силами инспекторов ОАТИ проведено обследование зала имени Чайковского на предмет выявления нарушений, связанных с отсутствием средств индивидуальной защиты. В ходе обследования установлено, что лица, находящиеся на территории концертного зала, не имеют средств индивидуальной защиты. Перчаток и масок не было ни на сотрудниках, ни на посетителях", – приводит Агентство "Москва" слова Поповского.

Он добавил, что по результатам проверки будет составлен административный протокол. Он предусматривает санкции в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее нарушения перчаточно-масочного режима были выявлены в автосалоне BMW. Там также не соблюдали социальную дистанцию и не проводили необходимую дезинфекцию.

Кроме этого, нарушения мер профилактики COVID-19 обнаружили в столичном ночном клубе Gipsy. Заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Меры сорвали концерт артиста Моргенштерна.

Специалисты объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) также выявили нарушения мер профилактики коронавируса в одном из отделений "Райффайзенбанка".

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