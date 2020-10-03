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Общество

12:08

Столичный Роспотребнадзор сорвал концерт Моргенштерна в клубе Gipsy

культура город безопасность общество

Фото: instagram.com/morgen_shtern

В Москве в результате проверки Роспотребнадзором столичного ночного клуба Gipsy на предмет соблюдения мер по профилактике COVID-19 был сорван концерт рэпера Моргенштерна.

Также под угрозой срыва оказалось и выступление исполнителя под псевдонимом Feduk.

Ранее стало известно, что ведомство обнаружило в клубе нарушения социального дистанцирования, порядка проведения дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекции помещений, поверхностей и воздуха. Теперь Gipsy грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Также сообщалось, что специалисты объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили нарушения мер профилактики коронавируса в одном из отделений "Райффайзенбанка".

Так, в помещении отсутствовала разметка для обозначения границ социального дистанцированя, посетителям не измеряли температуру тела при входе. Кроме этого, некоторые сотрудники банка не использовали маски и перчатки.

В Москве проходят ежедневные рейды на наличие масок и перчаток

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