Столичный Роспотребнадзор сорвал концерт Моргенштерна в клубе Gipsy

12:08
Фото: instagram.com/morgen_shtern
В Москве в результате проверки Роспотребнадзором столичного ночного клуба Gipsy на предмет соблюдения мер по профилактике COVID-19 был сорван концерт рэпера Моргенштерна.
Также под угрозой срыва оказалось и выступление исполнителя под псевдонимом Feduk.
Ранее стало известно, что ведомство обнаружило в клубе нарушения социального дистанцирования, порядка проведения дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекции помещений, поверхностей и воздуха. Теперь Gipsy грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
Также сообщалось, что специалисты объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили нарушения мер профилактики коронавируса в одном из отделений "Райффайзенбанка".
Так, в помещении отсутствовала разметка для обозначения границ социального дистанцированя, посетителям не измеряли температуру тела при входе. Кроме этого, некоторые сотрудники банка не использовали маски и перчатки.
В Москве проходят ежедневные рейды на наличие масок и перчаток
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