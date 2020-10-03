Автосалон BMW на севере столицы оштрафуют за нарушение масочного режима

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Автосалону BMW в Хорошевском районе столицы грозит штраф за нарушение перчаточно-масочного режима, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов.

По его словам, автосалон находится по адресу улица Зорге, дом 17.

"В ходе обследования выявлены следующие нарушения: отсутствие масок и перчаток как у посетителей, так и у сотрудников автосалона, также несоблюдение дистанции, отсутствие разметки по дистанцированию, отсутствие при входе санитайзеров", – приводит слова Каюмова Агентство "Москва".

Он уточнил, что автосалону грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Ранее Роспотребнадзор сорвал концерт Моргенштерна в клубе Gipsy из-за нарушения заведением мер по профилактике COVID-19. Так, были обнаружены нарушения социального дистанцирования, порядка проведения дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекции помещений, поверхностей и воздуха. Теперь Gipsy грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Также сообщалось, что специалисты объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили нарушения мер профилактики коронавируса в одном из отделений "Райффайзенбанка".

В помещении отсутствовала разметка для обозначения границ социального дистанцированя, посетителям не измеряли температуру тела при входе. Кроме этого, некоторые сотрудники банка не использовали маски и перчатки.

Кроме этого, Роспотребнадзор приостановил деятельность и Коптевского рынка. Временный запрет предусматривает ограничение работы рынка на срок до 90 суток. Помимо этого, торговую площадку могут обязать выплатить штраф в размере до 500 тысяч рублей.

