Автосалон BMW на севере столицы оштрафуют за нарушение масочного режима

03 октября, 15:15
Фото: depositphotos/keleny
Автосалону BMW в Хорошевском районе столицы грозит штраф за нарушение перчаточно-масочного режима, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов.
По его словам, автосалон находится по адресу улица Зорге, дом 17.
"В ходе обследования выявлены следующие нарушения: отсутствие масок и перчаток как у посетителей, так и у сотрудников автосалона, также несоблюдение дистанции, отсутствие разметки по дистанцированию, отсутствие при входе санитайзеров", – приводит слова Каюмова Агентство "Москва".
Он уточнил, что автосалону грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.
Ранее Роспотребнадзор сорвал концерт Моргенштерна в клубе Gipsy из-за нарушения заведением мер по профилактике COVID-19. Так, были обнаружены нарушения социального дистанцирования, порядка проведения дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекции помещений, поверхностей и воздуха. Теперь Gipsy грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
Также сообщалось, что специалисты объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили нарушения мер профилактики коронавируса в одном из отделений "Райффайзенбанка".
В помещении отсутствовала разметка для обозначения границ социального дистанцированя, посетителям не измеряли температуру тела при входе. Кроме этого, некоторые сотрудники банка не использовали маски и перчатки.
Кроме этого, Роспотребнадзор приостановил деятельность и Коптевского рынка. Временный запрет предусматривает ограничение работы рынка на срок до 90 суток. Помимо этого, торговую площадку могут обязать выплатить штраф в размере до 500 тысяч рублей.
В столице закрыли еще несколько магазинов из-за нарушения масочного режима
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: