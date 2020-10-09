Почтовое отделение в ЦАО оштрафуют за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: Агентство "Москва"//Максим Денисов

Роспотребнадзор нашел ряд нарушений мер профилактики по коронавирусу в отделении "Почты России" в центре столицы. Об этом Агентству "Москва" заявила главный специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу в ЦАО Виктория Ермакова.

Работники надзорного ведомства вместе с сотрудниками ОАТИ Москвы провели инспекцию отделения, находящегося по адресу улица Смоленская, дом 13/21.

"В ходе проведенного обследования были выявлены такие нарушения санитарного законодательства, как отсутствие кожных антисептиков при входе для посетителей, отсутствие достаточного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и контактных поверхностей, несоблюдение периодичности уборки, несоблюдение социального дистанцирования", – отметила Ермакова.

По ее словам, в этом помещении также не было оборудования для обеззараживания воздуха.

В результате учреждению грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что столичный стендап-клуб оштрафуют за нарушение масочного режима. Главный инспектор ОАТИ отметил, что теперь клубу грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.