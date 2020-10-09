Торговый комплекс "Тройка" могут оштрафовать за нарушение санитарных правил

Фото: Агентство "Москва"/Александр Рюмин
Торгово-досуговый комплекс "Тройка" могут оштрафовать за нарушение правил санитарной безопасности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Москвы Алину Бочарову.
Она рассказала о проведении расследования в комплексе, расположенном на улице Верхней Красносельской. Бочарова отметила, что на территории ТДК зафиксировали нарушения масочно-перчаточного режима среди его посетителей.
"Граждане находятся без средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток. Также частично были нарушены правила разметки. В основном нарушения состояли в отсутствии масок и перчаток у граждан", – пояснила Бочарова.
Она добавила, что за несоблюдение правил санитарной безопасности организации грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что финансовая санкция может быть наложена на бизнес-центр "Виктория Плаза", расположенный на Бауманской улице. Сообщалось, что в нем не соблюдалась социальная дистанция, на входе в здание не было санитайзеров и термометров, а в магазинах не нанесли разметку.
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