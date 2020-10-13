В ГИБДД напомнили, за какие действия на переходах нельзя штрафовать водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В региональные подразделения ГИБДД направлены разъяснения, которые регламентируют наказание водителей на пешеходных переходах. Об этом сообщает "Коммерсант".

Документ заверен начальником ГИБДД России Михаилом Черниковым.

Отмечается, что водитель должен уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых переходах, а также при поворотах. Водитель не должен вынуждать пешехода менять направление или скорость движения. При этом если траектории обоих участников не пересекаются, то уступать дорогу водитель не обязан, соответственно, штраф платить тоже.

"При выявлении таких нарушений в целях "формирования неопровержимой доказательной базы" инспекторам рекомендуется использовать "средства видеозаписи" либо по возможности "истребовать объяснения пешеходов", – сказано в сообщении Черникова.

Контролировать данный вопрос на дорогах позволят автоматические камеры. В Москве в настоящее время установлено около 200 таких. Они хорошо фиксируют динамику движения пешеходов и автомобилей, рассказал эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман.

При этом Верховный суд разъяснил данные правила еще в 2012 году, однако некоторые инспекторы до сих пор штрафуют водителей некорректно.

Адвокат Сергей Радько считает, что инспекторы порой на местах понимают правила по-своему.

Сумма штрафа за непредоставление водителем преимущества пешеходу составляет от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. С начала 2020 года было возбуждено 874,5 тысячи дел за данное нарушение. При этом число аварий снизилось почти на 14 процентов и составило 9,9 тысячи.

Ранее сообщалось, что в министерстве внутренних дел РФ были разработали поправки к правилам дорожного движения, которые дадут новые обоснования для штрафов водителей. Теперь штраф можно будет получить за летнюю резину зимой и за шипованную летом.

