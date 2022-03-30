Трое подростков провалились под лед на Ангаре в Иркутске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое подростков вышли на лед Ангары в Иркутске и провалились. Один ребенок утонул. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Двум мальчикам помогли выбраться из воды очевидцы, дети с переохлаждением были госпитализированы. Третьего ребенка унесло течением, труп погибшего обнаружен сотрудниками МЧС", – говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 28 марта. Прокуратура начала проверку.

В пресс-службе СУ СК по Иркутской области, в свою очередь, уточнили, что погибшему подростку было 14 лет. Его тело обнаружили в районе речного порта.

"По предварительным данным, <...> проезжавший мимо на машине местный житель стал спускаться к реке, чтобы сделать подросткам замечание, как сначала один из парней провалился под лед, а следом и остальные", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что четверо подростков на автомобиле провалились под лед на Москва-реке в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел на улице Военный городок Павшино. Никто не пострадал.