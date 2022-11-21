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Новости регионов: снегоход рыбаков ушел под лед в Томской области

Новости регионов: снегоход рыбаков ушел под лед в Томской области

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Снегоход с рыбаками ушел под лед в Томской области. Местные жители решили пересечь реку, однако тонкий ледовый покров не выдержал нагрузки. Мужчинам удалось выбраться, а затем вытащить "Буран". Тяжелая машина долгое время не хотела поддаваться, однако совместными усилиями снегоход спасли.

Воронеж покрылся льдом из-за холодного дождя и мороза. Деревья и кустарники обледенели, ветки ломались под тяжестью налипшей корки. Как сообщают коммунальщики, за день они высыпали на дороги и тротуары больше тысячи тонн противогололедной смеси. Но даже это не избавило жителей от множества травм и аварий.

Поезд протаранил грузовик в Иркутской области, машина выехала на железнодорожный переезд. Машинист попытался затормозить, но расстояние было недостаточным. Водитель погиб. Один из вагонов сошел с рельс и врезался в бетонный столб, также повреждены контактная сеть и локомотив.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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