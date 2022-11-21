Девять человек госпитализировали после ДТП в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Автобус ПАЗ перевернулся под Богучанами на севере Красноярского края. В результате ДТП девять человек госпитализировали, информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по области.

"Автобус ПАЗ следовал из Таежного в Богучаны, за 400 метров до Богучан он перевернулся. В автобусе находились 35 человек, все взрослые", – говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что погибших из-за происшествия не обнаружилось. Девять человек доставили в местную поликлинику для осмотра.

Ранее сообщалось, что не менее 10 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Афганистане. Уточнялось, что травмы получили около 40 пассажиров.

Транспорт перевернулся на трассе, которая соединяет провинции Афганистана Кабул и Баглан.

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