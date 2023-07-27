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10:08

Происшествия

Пропавшего в Тыве мальчика нашли живым

Фото: телеграм-канал "МЧС #Тыва - сообщество безопасности"

Пропавшего в Республике Тыва четырехлетнего мальчика нашли в лесу на расстоянии в 2,5 километра от дома. Об этом сообщает "Газета.ру".

У ребенка диагностировали переохлаждение. Мальчика госпитализировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как рассказал глава региона Владислав Ховалыг, в поисках ребенка принимали участие порядка 400 человек и 40 единиц техники. Нашли его утром 27 июля трое волонтеров, чиновник выразил им признательность.

Инцидент произошел в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района Тывы. Как рассказала мать мальчика, тот пропал 25 июля, когда дома никого не было. По ее словам, незадолго до пропажи ребенок уже так уходил из дома.

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