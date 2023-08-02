Полицейские задержали жителей Бурятии, пытавшихся поджечь здание в Улан-Удэ

Фото: телеграм-канал "Весь Улан-Удэ • Бурятия"

Подозреваемые в попытке поджога неэксплуатируемого здания в Советском районе Улан-Удэ были задержаны. Об этом сообщается в пресс-службе правительства Бурятии.

"Установлены личности правонарушителей – житель Еравнинского района 1988 года рождения и жительница города Улан-Удэ 1953 года рождения", – говорится в уведомлении.

В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").

Как уточнили в пресс-службе правительства Бурятии, ранее в Сети распространилась информация о попытке двоих злоумышленников поджечь военкомат в Улан-Удэ. Там добавили, что военкомат уже давно не располагается в здании, где хотели осуществить поджог.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбова, который собирался уехать на Украину через Турцию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Отмечается, что подозреваемый находился в контакте с представителями националистического формирования Украины.

Суд арестовал подозреваемого до 13 сентября этого года.

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