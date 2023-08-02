ФСБ задержала россиянина, выезжавшего в Турцию для вступления в ВСУ

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Спецслужбы задержали жителя Тамбовской области, который собирался уехать на Украину через Турцию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене.

Россиянин в целях вступления в ряды ВСУ начал переписываться с представителями националистического формирования Украины, которые набирают и готовят добровольцев из числа граждан России для участия в военных действиях против ВС страны.

С апреля по июнь 2023 года подозреваемый искал и изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. После этого он попытался выехать на территорию Украины через Турцию, но был задержан.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения теракта на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением. Сообщается, что теракт собирался исполнить завербованный военнослужащий ВМФ РФ.

В ходе задержания у мужчины изъяли две самодельные бомбы, их мощность составляет килограмм в тротиловом эквиваленте. Позже задержанный заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) пообещала ему гражданство страны за исполнение теракта.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае