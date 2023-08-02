Суд арестовал жителя Тамбовской области, который собирался присоединиться к ВСУ

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Ленинский районный суд Тамбова арестовал жителя региона, который пытался попасть в ряды Вооруженных сил Украины через Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решения суда.

"Срок содержания под стражей установлен судом до 13 сентября 2023 года", – уточнили в суде.

Ранее сотрудники ФСБ задержали тамбовчанина, который собирался уехать на Украину через Турцию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Отмечается, что подозреваемый находился в контакте с представителями националистического формирования Украины.

При этом с апреля по июнь 2023 года он искал и изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике.

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