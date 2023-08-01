Обман и угрозы: почему пенсионеры поджигают военкоматы в РФ

В России участились случаи поджогов военкоматов пенсионерами. Все они действовали по указке мошенников, которые через обман и угрозы убеждали совершить преступления. Разбираемся, как обезопасить пожилых родственников от подобного влияния.

Поджигают по указке

Один из последних инцидентов произошел вечером 31 июля в калужском военкомате. Предварительно, поджог был умышленный, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По информации СМИ, возгорание могло начаться из-за 77-летней местной жительницы, ее уже задержали. Якобы она кинула в здание коктейль Молотова и угрожала "все взорвать".

Также 31 июля двое пожилых мужчин подожгли здание военкомата в подмосковном Подольске. По данным СМИ, рядом находились полицейские, которые и задержали пенсионеров.





очевидцы поджога в Подольске Они долго стояли у военкомата, вертели телефоны: один в камере не мог разобраться, второй не мог ответить на звонок. И в какой-то момент один дедушка пошел, достал что-то, кинул – и мгновенный взрыв.

Ранее 76-летний пенсионер попытался поджечь военкомат в Северодвинске. По информации телеграм-канала Shot, мужчина действовал по наводке куратора из Украины. Мошенники убедили его, что в здании находятся "обвиняемые в госизмене", и уговорили сделать коктейль Молотова. Вечером 29 июля пенсионер приехал к военкомату на своей машине и бросил зажигательную смесь в окно одного из кабинетов, но бутылка попала в стену. Жидкость пролилась на траву, пожар потушила охранница. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Кроме того, 62-летняя женщина устроила пожар в здании военкомата в Казани. Пенсионерка облила стену здания бензином и подожгла, пишет телеграм-канал Baza. По данным СМИ, женщина рассказала правоохранителям, что действовала "по требованию сотрудников ФСБ". В телефонном разговоре "люди из спецслужб" попросили ее выполнить указания, которые якобы помогут ее дочери избежать проблем. Против пенсионерки возбудили уголовное дело.

Предупредить угрозу

Действия, направленные на поджог военкоматов, относятся к порче чужого имущества. За это может грозить до двух лет лишения свободы, а также до пяти лет – в случае гибели людей или других тяжких последствий, сказала в беседе с Москвой 24 юрист Алла Георгиева.

"Каждый конкретный случай рассматривается с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств. Несмотря на то что поджоги совершались пенсионерами в достаточно зрелом возрасте и под влиянием мошенников, действия ими совершены осознанно, то есть с умыслом. Любой из них понимал и осознавал последствия поджога", – объяснила эксперт.



Алла Георгиева юрист Скорее всего, нарушители не избегут уголовной ответственности. Но при назначении наказания всегда необходимо учитывать смягчающие и отягчающие обстоятельства. Если психическое принуждение пенсионеров докажут, это будет считаться смягчающим. Также к ним можно будет отнести возраст, явку с повинной, признание вины, возмещение ущерба и другие.​

В свою очередь, эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что самый верный способ – не отвечать на звонки и сообщения с неизвестных номеров и от незнакомых людей. Кроме того, по мнению специалиста, аккаунты своих старших родственников в соцсетях и мессенджерах следует проверять.

"Да, это вторжение в личное пространство. Но лучше так, чем потерять человека, которого потом посадят на ровном месте", – сказал Масалович. Он также напомнил, что настройки мессенджеров позволяют сделать так, чтобы человеку могли написать только люди из его списка контактов.

И не менее важно постоянно объяснять пенсионерам, что сейчас никому нельзя доверять и любой звонок от незнакомого человека – потенциальный "развод", заключил специалист.