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Общество

Парень сделал предложение девушке под дулом автомата в Улан-Удэ

Парень сделал предложение девушке под дулом автомата в Улан-Удэ

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В Улан-Удэ парень сделал предложение девушке под дулом автомата. К предложению руки и сердца молодой человек подошел оригинально: на парковке одного из торговых центров к ним подъехал микроавтобус, откуда выбежал наряд омоновцев. Люди в масках с автоматами вытащили влюбленную пару из машины.

В кульминационный момент молодой человек преподнес коробку с кольцом. Невеста оказалась с чувством юмора и согласилась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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