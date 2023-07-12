Парень сделал предложение девушке под дулом автомата в Улан-Удэ

В Улан-Удэ парень сделал предложение девушке под дулом автомата. К предложению руки и сердца молодой человек подошел оригинально: на парковке одного из торговых центров к ним подъехал микроавтобус, откуда выбежал наряд омоновцев. Люди в масках с автоматами вытащили влюбленную пару из машины.

В кульминационный момент молодой человек преподнес коробку с кольцом. Невеста оказалась с чувством юмора и согласилась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.