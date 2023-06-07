Москвичам рассказали, как получить выплаты к юбилею совместной жизни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи, прожившие в браке долгое время, могут претендовать на выплаты к юбилею свадьбы. Об этом Москве 24 рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

"В Москве те, кто прожил вместе 50, 55, 60, 65 или 70 лет, могут рассчитывать на выплату в честь юбилея супружеской жизни", – пояснила депутат.





Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Суммы достаточно большие. За 50 лет со дня свадьбы выплачивается 25 250 рублей. За 55 и 60 лет – 31 562 рубля. За 65 и 70 лет совместной жизни – 37 873 рубля.

По словам Буцкой, для получения выплаты не требуется большого набора документов. "Заявление нужно подать в центр "Мои документы" не ранее чем за месяц до юбилейной даты. Достаточно паспортов и свидетельства о заключении брака. Деньги выплачиваются одному из членов семьи, поэтому необходимо еще предоставить реквизиты, кому эти средства переводить: мужу или жене", – говорит депутат.

При этом после даты юбилея срок обращения за единовременной выплатой не ограничен.





Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Семьи, которые не получили выплаты в предыдущие годовщины, но не ранее 2007 года, имеют право получить их в том размере, который был на дату их юбилея.

Также по случаю юбилея супруги могут рассчитывать на торжественную церемонию. Для этого нужно обратиться в один из столичных отделов ЗАГС или в дворец бракосочетания, заключила депутат.

Ранее были названы категории россиян, у которых с 1 августа повысятся пенсии. В частности, индексация распространяется на работающих пенсионеров и рассчитывается, исходя из уровня их зарплаты в минувшем году. Кроме того, пенсии вырастут у граждан, отпраздновавших свое 80-летие. У них произойдет увеличение фиксированной части выплаты в два раза.

