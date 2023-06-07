12:33Общество
Москвичам рассказали, как получить выплаты к юбилею совместной жизни
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичи, прожившие в браке долгое время, могут претендовать на выплаты к юбилею свадьбы. Об этом Москве 24 рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
"В Москве те, кто прожил вместе 50, 55, 60, 65 или 70 лет, могут рассчитывать на выплату в честь юбилея супружеской жизни", – пояснила депутат.
По словам Буцкой, для получения выплаты не требуется большого набора документов. "Заявление нужно подать в центр "Мои документы" не ранее чем за месяц до юбилейной даты. Достаточно паспортов и свидетельства о заключении брака. Деньги выплачиваются одному из членов семьи, поэтому необходимо еще предоставить реквизиты, кому эти средства переводить: мужу или жене", – говорит депутат.
При этом после даты юбилея срок обращения за единовременной выплатой не ограничен.
Также по случаю юбилея супруги могут рассчитывать на торжественную церемонию. Для этого нужно обратиться в один из столичных отделов ЗАГС или в дворец бракосочетания, заключила депутат.
Ранее были названы категории россиян, у которых с 1 августа повысятся пенсии. В частности, индексация распространяется на работающих пенсионеров и рассчитывается, исходя из уровня их зарплаты в минувшем году. Кроме того, пенсии вырастут у граждан, отпраздновавших свое 80-летие. У них произойдет увеличение фиксированной части выплаты в два раза.
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