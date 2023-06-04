Фото: портал мэра и правительства Москвы

На станции метро "Маяковская" открылся летний сезон свадеб, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заявление о заключении брака на этой площадке можно подать при посещении Дворца бракосочетания №1.

"В рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" мы провели первые в летнем сезоне торжественные церемонии на станции метро "Маяковская". В ночь с 3 на 4 июня там были созданы три новые семьи. Всего с начала проекта в метро уже поженились 34 пары", – передает портал мэра и правительства столицы слова Раковой.

Заммэра добавила, что на станции "Маяковская" планируется провести еще 11 церемоний заключения брака.

Станция "Маяковская" была включена в перечень адресов счастья в 2021 году. Там заключают брак сотрудники московских дворцов бракосочетания с 02:00 до 03:00. В этом время на станции находятся только молодожены и их гости.

По традиции станцию украшают специальной аркой, а торжество сопровождают на путях два состава: "Номерной" и "Москва-2020". Во втором можно устроить фотосессию после бракосочетания.

По словам заммэра Максима Ликсутова, станция "Маяковская" является одной из самых красивых в метро, именно поэтому она пользуется большой популярностью у молодоженов.

"Здесь уже прошло 34 свадьбы за все время проекта. Поздравляем, желаем счастья и благополучия", – сказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что более 1 500 пар поженятся в Москве с 9 по 12 июня. День России окажется двойным праздником для будущих семей, которые хотят зарегистрировать свой брак во дворцах бракосочетания № 1 и 4.

11 июня откроются также новые и отремонтированные дворцы бракосочетания: "Кутузовский", "Южное Бутово" и "Шипиловский".

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