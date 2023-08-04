Тела двух человек обнаружили в реке в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "МВД 38"

Тела мужчины и женщины обнаружили в реке Чучуй в Киренском районе Иркутской области. Прокуратура района взяла под контроль ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела, сообщает "Газета.ру".

Правоохранительные органы организовали мероприятия для установления личностей погибших.

21 июля на реке Лене пропали семейная пара и их внук. Уточняется, что 15 июля они направились на рыбалку на моторной лодке. По словам близких пары, они должны были вернуться 17 июля, однако не вышли на связь.

Полиция обнаружила их лодку с личными вещами, спасательными жилетами и рыболовными сетями.

Ранее в Моргаушском районе Чувашии из-за неблагоприятных условий на Волге опрокинулась лодка, в результате чего погиб один человек, еще 7 граждан удалось спасти, два человека пропали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Позже у берега, в нескольких километрах от места ЧП, спасатели нашли тело 8-летнего пропавшего мальчика. Отмечалось, что в поисковой операции были задействованы восемь спасателей, четыре единицы техники и один беспилотник.

Полицейский спас утопающего в Чувашии