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Собянин рассказал о бесплатных образовательных программах для предпринимателей

Собянин рассказал о бесплатных образовательных программах для предпринимателей

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Москва ежемесячно проводит десятки бесплатных курсов и образовательных программ для предпринимателей. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

Например, начинающие предприниматели могут получить новые знания в иновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Там предлагают новый формат как профориентации, так и обучения. Именно на базе "Технограда" в 2020 году запустили проект для женщин, которые хотят получить новую профессию параллельно с воспитанием детей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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