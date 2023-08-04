Число пострадавших от взрыва бытового газа в доме в Канске увеличилось до 13

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

Количество пострадавших от взрыва бытового газа в доме в Канске Красноярского края увеличилось до 13. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

"Обратившихся за помощью в больницу – 13 человек. По-прежнему госпитализированы семь человек", – уточнили в министерстве.

Отмечается, что среди обратившихся за помощью двое подростков. Госпитализация им не понадобилась.

О взрыве в пятиэтажном жилом доме на улице Каландаришвили стало известно днем 4 августа. Отмечалось, что разрушений в результате него нет. Ударной волной выбило только стекла.

По информации следствия, инцидент произошел во время работ по замене трубопровода. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Газ взорвался в жилом доме в Канске