Критиковавшая ВСУ Безуглая была снята с поста замглавы комитета по обороне Украины

Фото: телеграм-канал Mariana

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, которая критиковала действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), была снята с поста заместителя главы комитета по обороне. Об этом чиновница рассказала в своем телеграм-канале.

"Пять лет в комитете по национальной безопасности, обороне и разведке. Полный политический цикл. Более половины принятых комитетом законопроектов – мои разработки. Но сейчас нет смысла "пинать труп". Это просто неэтично", – сообщила Безуглая.

17 сентября Безуглая написала на имя спикера парламента Украины Руслана Стефанчука заявление об отставке и попросила назначить ее членом комитета по внешней политике.

Ранее бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат потребовал от СБУ и ГБР открыть дело против Безуглой после ее слов об истребителях F-16. Речь идет о заявлении чиновницы о том, что первый F-16 на Украине был сбит ракетой ПВО Patriot из-за дискоординации между подразделениями.