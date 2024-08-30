На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16

Фото: depositphotos/mariakarabella

Экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат потребовал от СБУ и ГБР открыть дело против депутата Рады Марьяны Безуглой после ее слов об истребителях F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Игната возмутила ее информацию о том, что первый F-16 на Украине дружественным огнем сбила ракета ПВО Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

"Может уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ – здесь, наверное, и для вас есть работа!" – заявил он.

О потере Киевом первого истребителя F-16 сообщили американские СМИ 29 августа. Первоначально сообщалось, что причиной крушения якобы стала ошибка пилота. В ВСУ подтвердили, что во время инцидента погиб летчик Алексей Месь, который ранее обучался на F-16.

В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что Украина не направляла США запросы по поводу оказания ей помощи в связи с уничтожением истребителя.

