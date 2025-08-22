SCMP: китаянка выплатит семье любовника компенсацию за то, что он умер после секса с ней

Фото: depositphotos/belchonock

Китаянка выплатит семье любовника денежную компенсацию из-за того, что он умер после секса с ней. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание SCMP.

Мужчина по фамилии Чжоу проводил время в отеле со своей любовницей Чжуан. После интимной близости он скончался прямо в номере, медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.

Любовница утверждает, что после интимной связи с Чжоу она заснула, а позже нашла его мертвым. Затем ушла домой, чтобы принять лекарства от повышенного давления, и вернулась в гостиницу, где попросила сотрудников открыть дверь номера, в котором было тело Чжоу.

Жена и ребенок Чжоу обратились в суд с иском к женщине и гостинице, запрашивая возмещение ущерба в размере 86 тысяч долларов за нанесенный моральный ущерб и расходы на похороны.

Суд установил, что, хоть любовница и не знала о проблемах со здоровьем мужчины, она не попыталась реанимировать партнера и покинула номер на час. Кроме того, суд подчеркнул нарушение моральных норм, так как Чжуан начала роман с женатым мужчиной. По решению суда женщина выплатит 10% от иска – 8 600 долларов.

