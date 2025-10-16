Mirror: в США мужчина написал о том, что у него счастливый день, и умер

Фото: 123RF.com/dolgachov

Мужчина в США написал девушке, что у него "счастливый день", и умер через три минуты, передает газета Mirror.

По данным СМИ, 25-летний Майкл Лордсон, отец двух детей, подметал пол в казино в Неваде, когда заметил оставленную кем-то сигарету, которая содержала запрещенные вещества. Он решил выкурить ее, написав возлюбленной о своем "счастливом дне".

В результате мужчина выкурил сигарету, потерял сознание и скончался. Выяснилось, что он отравился наркотиками.

Ранее в Таиланде скончался 39-летний рабочий после укуса муравьев. Он работал на плантации и подрезал деревья, однако в какой-то момент закричал от боли и внезапно упал с лестницы, когда спускался.

Работодатель и коллега попытались помочь мужчине, но его состояние быстро ухудшилось. Прибывшие на место медики не смогли его спасти.

