Мишустин рассказал, какие компании смогут получить безвозмездную помощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства России сообщил, что компании, которые имеют технические задолженности на сумму не более 3 тысяч рублей, смогут получить безвозмездную помощь.

"Правительство приняло решение, что компании, которые в силу разных обстоятельств имеют зачастую техническую задолженность по налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тысяч рублей", – отметил Мишустин.

Он рассказал, что соответствующее постановление по предоставлению безвозмездной помощи предпринимателям, наиболее пострадавшим в результате пандемии коронавируса, уже подписано. Мишустин напомнил, что финансирование предприятий будет исходить из расчета одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника.

Также премьер-министр РФ назвал условие, при соблюдении которого предприятие сможет претендовать на субсидию. Финансирование обеспечат только тем компаниям, которые сохранили рабочие места на уровне не менее 90%.

Меры по поддержке бизнеса озвучил 15 апреля президент России Владимир Путин. Тогда и прозвучало предложение главы государства по безвозмездному финансированию предприятий исходя из расчета 1 МРОТ на каждого сотрудника. Путин подчеркнул, что эти средства будут направлены на выплату зарплат работникам.

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить около 70 миллиардов рублей на поддержку столичного бизнеса. Кроме того, он предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 миллиарда рублей. Все это происходит в рамках третьего пакета антикризисных умер, который утвердил Собянин.