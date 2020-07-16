Кредитные организации могут штрафовать на 500 тысяч рублей за угрозы должникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В правительстве РФ предлагают штрафовать кредитные организации, которые угрожают должникам. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Ведомство уже подготовило соответствующие поправки.
"Усилим защиту людей, которые взяли кредит, но пока не могут его вернуть. Нередко одни кредитные организации передают другим просроченные долги. И те начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги. Суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления", – приводит Агентство "Москва" слова премьер-министра.
Поправки в Кодексе об административных правонарушениях защитят людей от коллекторов кредитных организаций. При фиксации угрозы размер штрафа будет от 50 до 500 тысяч рублей.
Мишустин отметил, что данными делами будет заниматься Федеральная служба судебных приставов, которую наделят соответствующими полномочиями.
Ранее Госдума внесла законопроект о штрафах до 4 миллионов рублей за отказ владельца сайта удалить информацию по законному требованию. Отдельными штрафами регламентируют публикации экстремистских материалов и детской порнографии – от 8 до 15 миллионов рублей.
Россиян предлагают премировать за сохранение семьи
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: