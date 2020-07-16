Кредитные организации могут штрафовать на 500 тысяч рублей за угрозы должникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В правительстве РФ предлагают штрафовать кредитные организации, которые угрожают должникам. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ведомство уже подготовило соответствующие поправки.

"Усилим защиту людей, которые взяли кредит, но пока не могут его вернуть. Нередко одни кредитные организации передают другим просроченные долги. И те начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги. Суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления", – приводит Агентство "Москва" слова премьер-министра.

Поправки в Кодексе об административных правонарушениях защитят людей от коллекторов кредитных организаций. При фиксации угрозы размер штрафа будет от 50 до 500 тысяч рублей.

Мишустин отметил, что данными делами будет заниматься Федеральная служба судебных приставов, которую наделят соответствующими полномочиями.

Ранее Госдума внесла законопроект о штрафах до 4 миллионов рублей за отказ владельца сайта удалить информацию по законному требованию. Отдельными штрафами регламентируют публикации экстремистских материалов и детской порнографии – от 8 до 15 миллионов рублей.