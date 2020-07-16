Госдума предлагает штрафовать на 4 миллиона за отказ сайтов удалить информацию

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Законопроект о штрафах до 4 миллионов рублей за отказ владельца сайта удалить информацию по законному требованию, за исключением экстремистских материалов и детской порнографии, внесен в нижнюю палату Госдумы. Инициативу проявили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский, сообщает ТАСС.
Поправки вносят в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно тексту, который опубликован в думской электронной базе, отказ об удалении информации с интернет-ресурса, если такое предусмотрено в законодательстве РФ, грозит штрафами в размере:
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о штрафах для шумных соседей. Суммы штрафов варьируются от 3 до 50 тысяч рублей.
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