В Москве 6 ноября пройдет акция "Цветы памяти"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Акция "Цветы памяти", организованная проектом "Молодежь Москвы", состоится в столице 6 ноября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие приурочили ко дню воинской славы России и 85-й годовщине парада на Красной площади. Около тысячи студентов возложат цветы к мемориалам народным ополченцам на десяти городских площадках. Ребята соберутся у памятников и мемориальных стел, установленных в честь тех, кто в первые месяцы Великой Отечественной войны добровольно вступил в дивизии народного ополчения.

"Когда студент кладет цветы к мемориалу у стен своего вуза, история перестает быть абстрактной – она становится частью его собственной биографии", – отметила руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

По ее словам, в 1941 году из стен этих вузов на войну ушли учащиеся и преподаватели: вчерашние первокурсники становились ополченцами и вставали на защиту Москвы.

Среди площадок – памятник добровольцам народного ополчения Ленинского района у Университета науки и технологий МИСИС, мраморная стела у Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова и памятник на улице Образцова.

Цветы возложат и к мемориалу студентам и сотрудникам Московской ветеринарной академии (Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К. И. Скрябина), к мемориальной стеле героев МГРИ (Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе) и к памятнику сотрудникам и студентам Московского энергетического института (Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт").

В списке адресов также памятник "Журавли" возле Государственного университета по землеустройству, мемориал таможенникам – участникам боевых действий на территории Российской таможенной академии, мемориалы у Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Московского государственного лингвистического университета.

К акции присоединятся студенты Московского архитектурно-строительного института, Института кино и телевидения, Московского городского университета управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова, Академии Государственной противопожарной службы МЧС России и Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств.

Председатель объединенного студенческого совета Национального исследовательского университета "МЭИ" Матвей Нечаев рассказал, что для молодежи важно быть частью акции. В День воинской славы России студенты традиционно собираются у памятника сотрудникам и студентам МЭИ, погибшим в годы Великой Отечественной войны, чтобы хранить память и передавать ее новым поколениям.

К студентам присоединится ветеран боевых действий, участник СВО, старший инспектор по общественно-политической работе Военного следственного управления СК РФ по Москве Георгий Лавринович. Также участником акции станет ветеран боевых действий, участник СВО, член патриотического клуба "Город героев Москва" Павел Нечаев.

Ранее сообщалось, что Москва привлекает молодых ветеранов спецоперации к работе с подрастающим поколением в рамках проекта "Молодежь Москвы". За последние 1,5 года в патриотических мероприятиях проекта приняли участие порядка 85 тысяч человек. Ребята участвуют в спортивных тренировках, а также посещают места боевой славы.