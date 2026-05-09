Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 11:52

Политика

Путин заявил, что Россия никогда не делила Победу на свою и чужую

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Россия никогда не делила Победу на свою и чужую. Такое заявление Владимир Путин сделал во время торжественного приема в честь Дня Победы.

Президент напомнил, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. Именно поэтому, по словам Путина, Россия чтит действия всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан и подпольщиков. Он добавил, что любовь к Родине является для россиян нравственным ориентиром.

"Людей разных возрастов и национальностей, мужчин и женщин, пожилых и юных вела через испытания вера в торжество справедливости, в право народов на суверенитет и самобытность и, конечно, любовь к Отечеству. Эти чувства и сегодня являются для нас духовным и нравственным ориентиром", – отметил Путин.

Кроме того, российский лидер указал, что Москву и ее союзников объединяет искреннее отношение к общей истории и ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной войне (ВОВ). В контексте этой темы глава государства призвал пресекать попытки фальсификации истории Второй мировой войны и героизации нацистов.

"На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей", – подчеркнул российский лидер.

Путин считает, что нужно не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других преступлений нацистов, а также пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала. Он напомнил, что предки завещали беречь и защищать мир.

По мнению президента РФ, архитектура многополярного мира должна опираться на нормы ООН, исходить из принципа равной и неделимой безопасности, а также учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов и их право самими определять свою судьбу, следовать традициям и заветам своих предков.

Глава государства также указал, что произошедшие в июне 1941 года события будут напоминать, к чему ведет слепая вера в превосходство и расизм, которые продемонстрировала нацистская Германия.

"Великий подвиг нашего многонационального народа, сокрушившего нацизм, является нерушимым символом мужества, примером истинного патриотизма", – отметил российский лидер.

Он заявил, что рад встречать День Победы в кругу друзей и надежных партнеров. Президент РФ, завершая свою речь, предложил поднять тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов.

Ранее Путин и иностранные лидеры, которые прилетели в Москву на празднование Дня Победы, после парада на Красной площади возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. У Вечного огня президент РФ и зарубежные лидеры почтили память погибших воинов минутой молчания.

Путин назвал советского солдата воплощением мужества и благородства

Читайте также


властьполитикаДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика