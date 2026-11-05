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05 ноября, 12:26

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Продюсер Дворцов связал снижение гонораров Кадышевой с интересом налоговой

Продюсер назвал возможную причину снижения гонораров Кадышевой

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Снижение гонораров певицы Надежды Кадышевой может быть связано с тем, что ее доходами заинтересовались налоговые органы. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с "Газетой.ру".

По данным СМИ, артистка сократила выплаты за выступления вдвое – с 20 до 10 миллионов рублей. При этом в прошлом году гонорар Кадышевой за новогодние спецмероприятия достигал 50 миллионов рублей.

"Популярность у нее никак не падает. Она прекрасно понимает, что у нее гонорар, как у примадонны – за 20 миллионов рублей. Скорее всего, здесь уже налоговая заинтересовалась или другие органы", – заявил продюсер.

Он также допустил, что певица может постепенно терять аудиторию, но подчеркнул, что не уверен в этом. Спрос на выступления Кадышевой у заказчиков пока сохраняется, добавил Дворцов.

При этом на рынке уже есть артисты, которыми интересуются чаще, например Ваня Дмитриенко, Татьяна Буланова, Григорий Лепс, Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Они вошли в топ-5 звезд 2026 года по гонорарам и выступлениям.

Ранее сообщалось, что театр "Золотое кольцо", учредителями которого являются Кадышева и ее сын, задолжал более 2,5 миллиона рублей по налогам. Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Кадышевой принадлежит 30% компании, а Костюку-младшему – 70%.

Из материалов налоговой следует, что почти 1,2 миллиона рублей задолженности приходится на страховые взносы. Помимо налоговых долгов, у театра есть проблемы и с контрагентами.

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