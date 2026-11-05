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05 ноября, 09:19

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Mash: певица Надежда Кадышева вдвое снизила гонорар из-за низкого спроса

Певица Надежда Кадышева вдвое снизила гонорар из-за низкого спроса

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Певица Надежда Кадышева готова выступать на новогодних корпоративах за 10 миллионов рублей – вдвое дешевле прежнего ценника. Об этом сообщил Mash в мессенджере MAX.

По данным издания, команда артистки уступает заказчикам не только в сумме гонорара, но и в расходах на сцену и техническое оснащение. Сам технический райдер обходится примерно в 3 миллиона рублей. Бытовые запросы скромнее: две гримерки, диван, зеркало, вода, бананы и чай.

На сцену Кадышева выходит вместе с мужем Александром Костюком и сыном Григорием Костюком. Программа длится 30 минут. При этом вся команда находится в Москве.

В настоящее время на начало декабря и новогодние праздники у певицы забронированы три даты для корпоративов и два концерта. Однако выступления продолжают отменять и переносить. Недавно сорвался концерт в Ярославле, который должен был пройти 8 ноября. Сперва его перенесли с 22 августа.

Екатеринбургское шоу перенесли на полгода – с 23 мая на 20 октября. В прошлом году гонорар Кадышевой за новогодние спецмероприятия составлял до 50 миллионов рублей, а обычный ценник достигал примерно 20 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что театр "Золотое кольцо", учредителями которого являются Кадышева и ее сын, задолжал более 2,5 миллиона рублей по налогам. Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Кадышевой принадлежит 30% компании, а Костюку-младшему – 70%.

Из материалов налоговой следует, что почти 1,2 миллиона рублей задолженности приходится на страховые взносы. Помимо налоговых долгов, у театра есть проблемы и с контрагентами.

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