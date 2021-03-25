Кабмин может ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло

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Правительство планирует с 1 июля ввести пошлину на экспорт семян подсолнечника, а с 1 сентября – на экспорт подсолнечного масла, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас состыкованы будут пошлины, действующая 30 июня заканчивается, поэтому новая будет с 1 июля и дальше. То есть у нас здесь рассинхронизации не будет. А по пошлине на подсолнечное масло – там 1 сентября, то есть ориентируемся на новый урожай. На подсолнечное масло текущая экспортная пошлина не вводится в расчете на договоренности с производителями (о стабилизации цен на масло и сахар. – Прим. ред.), что они обеспечат внутренний рынок при этой дополнительной субсидии, что никаких проблем с поставкой на внутренний рынок ни в объемах, ни в цене не будет", – заявил Решетников.

Ранее производители сообщили, что готовы до августа сдерживать стоимость подсолнечного масла и отпускать продукцию ретейлерам в районе 95 рублей за литр. Отмечается, что компании хотят сохранить эту цену для комфорта покупателей. Альтернативой может стать экспортная пошлина на подсолнечное масло.

В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты. После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты, в частности на сахар и подсолнечное масло.

Теперь стоимость сахара не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.