Производители намерены сдерживать цены на подсолнечное масло до конца августа

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Заводы готовы до августа сдерживать стоимость подсолнечного масла и отпускать продукцию ретейлерам в районе 95 рублей за литр. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Масложировой союз.

Отмечается, что компании хотят сохранить эту цену для комфорта покупателей. Альтернативой может стать экспортная пошлина на подсолнечное масло.

Уже в сентябре компании могут пересмотреть цену товара, понизив ее. Ожидается, что урожай подсолнечника в этом году будет больше, что позволит получить более дешевое сырье. За счет этого цена бутылки масла также изменится – для потребителей она составит около 80 рублей.

На сегодняшний день литр подсолнечного масла стоит 110 рублей. Цена зафиксирована до конца марта.

В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло.

Теперь стоимость сахара не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.

Кроме того, была установлена тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.