СМИ предупредили об угрозе дефицита туалетной бумаги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мир может ожидать дефицит туалетной бумаги из-за продолжающейся пандемии коронавируса, передает агентство Bloomberg.
На такое развитие событий может повлиять рост спроса на морские перевозки и нехватка грузовых судов. Данная проблема уже доставила неудобства экспортерам товаров, которые перевозят их контейнерами. По данным издания, теперь сложности могут коснуться мешков, бочек и ящиков.
Глава бразильской компании Suzano SA, которая обеспечивает около трети мировых поставок сырья для туалетной бумаги, Вальтер Шалька заявил о проблеме с экспортом древесной массы, которая необходима в производстве данных санитарных товаров. Он отметил, что суда у терминалов Suzano стали появляться реже из-за обострившейся конкуренции.
"Все южноамериканские игроки, которые экспортируют крупными партиями, столкнулись с этим риском", – подчеркнул Шалька.
Он заключил, что проблемы с грузоперевозками повлекут перебои в поставках сырья, а это в свою очередь поспособствует снижению производства туалетной бумаги.
Ранее эксперты и участники рынка допустили, что в будущем в РФ вырастут цены на отдельные виды импортных товаров. Объясняется это ростом цен на грузовые перевозки по морю.
В некоторых столичных магазинах стало меньше продуктов
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